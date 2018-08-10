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Trabzonspor Morteza ile prensip anlaşmasına vardı

Trabzonspor, İranlı stoper Morteza'yı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.

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Transferde şu ana kadar 3 futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor bir transferde daha sona geldi. Bordo mavililer daha öncede ilgilendiği İranlı stoper Morteza Pouraliganji’yı İstanbul’a getirdi. Dün akşam İstanbul’a gelen Morteza ile bordo mavili yönetim son görüşmeleri gerçekleştirecek. Bu akşama kadar süre isteyen İranlı stoper son kararını Trabzonspor’a iletecek. 

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu “İstanbul’da futbolcuyla görüşme yapılacak. Bizim şartlarımız var onları görüşeceğiz. Olma ihtimali yüzde yüz değil.  İstanbul’a bir çok oyuncu geliyor.  Bizim düzenimizi, prensibimizi, ödememizi bozacak bir talebi varsa illa ki alınacak diye bir şey yok. “ şeklinde konuştu.

(Haber61)

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