Trabzonspor, Castillo'nun bonservisini aldı
Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı Fabian Castillo'nun opsiyonunu kullandığını ve bonservisini aldığını açıkladı.
Trabzonspor, sezon başında MLS ekibi FC Dallas'tan kiraladığı Fabian Castillo'nun bonservisini aldığını açıkladı.
Bordo-mavili ekibin KAP'a yaptığı açıklamada, Kolombiyalı oyuncunun opsiyonunun kullanıldığı ve sözleşmedeki madde gereğince 1 milyon dolar ödemeye yaptığı duyuruldu.
Trabzonspor, 24 yaşındaki oyuncuyla 3.5 yıl sözleşme imzaladığını da açıkladı.
İşte o açıklama;
Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez' in kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile Major League Soccer arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, Major League Soccer' a 1.000.000.-USD ödeme yapılarak, oyuncunun kulübümüze kesin transferini sağlayan opsiyon hakkı kullanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
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