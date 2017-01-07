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Trabzonspor, Castillo'nun bonservisini aldı

Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı Fabian Castillo'nun opsiyonunu kullandığını ve bonservisini aldığını açıkladı.

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Trabzonspor, sezon başında MLS ekibi FC Dallas'tan kiraladığı Fabian Castillo'nun bonservisini aldığını açıkladı.

Bordo-mavili ekibin KAP'a yaptığı açıklamada, Kolombiyalı oyuncunun opsiyonunun kullanıldığı ve sözleşmedeki madde gereğince 1 milyon dolar ödemeye yaptığı duyuruldu.

Trabzonspor, 24 yaşındaki oyuncuyla 3.5 yıl sözleşme imzaladığını da açıkladı.

İşte o açıklama; 

Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez' in kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile Major League Soccer arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, Major League Soccer' a 1.000.000.-USD ödeme yapılarak, oyuncunun kulübümüze kesin transferini sağlayan opsiyon hakkı kullanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

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