Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor, Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştı

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.
 
Medical Park Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle bordo-mavililerle sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalayan Çalımbay, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
 
Oyuncularla antrenman öncesi bir araya gelen Çalımbay'ın, futbolcularla yakın diyalogları dikkati çekti.
 
Antrenmana sakatlığı bulunan Slovak oyuncu Juraj Kucka haricinde tüm futbolcular katıldı.
 
Bordo-mavililer, pas çalışmasının ardından yarı ve tam sahada çift kale maç yaptı. Çalışmada oyuncular, hırslarıyla dikkati çekti.
 
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde antrenmanların ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilirken, bu kez çalışmanın tamamı basına açık yapıldı.
 
Hubocan burnuna darbe aldı
 
Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Tomas Hubocan, Hugo Rodallega ile girdiği hava topu mücadelesinde burnuna darbe aldı.
 
Burnu kanayan ve saha dışında sağlık ekibi tarafından bir süre tedavisi yapılan Slovak futbolcu, daha sonra çalışmaya devam etti.
 
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kocasını üç kez bıçakladı sonra 'Mustafam nasıl' diye sordu

Kocasını üç kez bıçakladı sonra 'Mustafam nasıl' diye sordu

MİS sınavı ne zaman? TEOG’un yerine gelen Milli İzleme Sınavı nedir?

MİS sınavı ne zaman? TEOG’un yerine gelen Milli İzleme Sınavı nedir?

30 bin yeni memur alınacak! Hangi kurum kaç kişi alacak?

30 bin yeni memur alınacak! Hangi kurum kaç kişi alacak?

Halkalı Sirkeci tren hattı inşaatında son durum havadan görüntülendi

Halkalı Sirkeci tren hattı inşaatında son durum havadan görüntülendi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA