Trabzonspor Steven Caulker'ı renklerine bağlayabilir
Uygun maliyetli bir isim bulması durumunda kadrosuna bir stoper daha katacak olan Trabzonspor için İngiltere’den flaş bir iddia ortaya atıldı.
Hitch sitesi, Bordo-mavililer’in, İskoçya temsilcisi Dundee forması giyen Steven Caulker ile ilgilendiğini öne sürdü.
Haberde, kariyerinde Tottenham ve Liverpool formaları da giyen Caulker’la sadece Fırtına’nın ilgilenmediği, Glasgow Rangers ve Leeds United’ın da devrede olduğu kaydedildi.
26 yaşındaki İngiliz futbolcunun piyasa değeri 600 bin euro.
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