Trabzonspor Subotic için devreye girdi

Çok uzun bir süredir stoper transferi için uğraşmasına rağmen hedefe ulaşamayan Trabzonspor rotayı değiştirdi... Serdar Taşçı ile her konuda anlaşan fakat Spartak Moskova'yı ikna edemeyen Bordo-Mavililer hedef değiştirdi. Trabzonspor yönetimi, Borussia Dortmund formasını giyen Neven Subotic'i gündemine aldı. Alman kulübüyle temasa geçen yönetimin 2.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı öğrenildi. Fakat 28 yaşındaki Sırp stoperin Trabzonspor'un teklifini henüz kabul etmediği belirlendi. Bordo-Mavililer, Subotic'in menajeriyle pazarlıklarını sürdürüyor. Alınan bilgilere göre Trabzonspor yıldız futbolcuya 3 yıllık sözleşme ve 9 milyon Euro garanti ücret teklifinde bulundu. Son yıllarda futbolundan çok sakatlığı ile gündeme gelen Subotic'in sağlık raporlarının da incelendiği ve bir soruna rastlanmadığı ifade edildi.

BU SEZON HİÇBİR MAÇTA FORMA GİYEMEDİ

Mainz altyapısından yetişen Neven Sutobic, 2008 yılında 4.5 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu... Sarı-Siyahlı kulüpte çok başarılı bir performans ortaya koyan Hırvat stoper ardından sakatlık problemleri yaşamaya başladı. Geçtiğimiz sezon 500 bin Euro'ya Köln'e kiralanan yıldız futbolcu bu sezon başında yeniden Dortmund'a geri döndü. Fakat teknik heyet tarafından kadroda düşünülmeyen Subotic bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemedi. ABD vatandaşlığı da olan Subotic 36 kez Hırvatistan formasıyla mücadele etti.

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