Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Hedef ilk 5'in içerisinde yer almak

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, rakipleri karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını, ligde kalan maçları da iyi şekilde bitirmek için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında baştan sona iyi oynayarak hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bu maçta da ilk yarıyı saymıyoruz ama ikinci yarı aynı Akhisarspor maçı bütünü gibi çok çok iyi oynadık. İlk yarı kötü oynadık, istediğimiz şeyleri yapamadık. Malatya da iyi bir takım. İyi oyunculardan kurulu, her an oyunun kaderini değiştirecek oyunculara sahip. İkinci yarı taktik oyuncu değişikliği yapmamız olumlu şekilde yansıdı." diye konuştu.

"Bizim bu maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyordu." ifadesini kullanan Çalımbay, şöyle devam etti: "Elimizde ne kadar risk varsa hepsini kullanmaya çalıştık. Zaman zaman bazı arkadaşlardan istediğimiz verimi alamadık ama ikinci golden sonra takıma güven geldi ve çok iyi oynadılar. Hak ettiğimiz galibiyet aldık. Önümüzde kritik maçlar var. Galatasaray maçıyla başlayacağız. Milli maç arasını inşallah iyi değerlendireceğiz. 4 oyuncu arkadaşımızın milli takıma gitmesi nedeniyle çok mutluyuz. İnşallah orada da başarılı olurlar. Aldığımız galibiyet bizim için çok çok önemli. Kalan maçları iyi şekilde bitirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."

Çalımbay, göreve geldiklerinden itibaren hep hedeflerin üstüne çıkmaya çalıştıklarını kaydederek, "Baktığınızda durumumuz iyi ama oynayacak zor maçlar var. Galatasaray maçından mutlaka iyi şekilde dönmemiz gerekiyor. Aşağıya baktığınızda hepsi birbirine yakın. Maç maç bakıyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmaya çalışacağız. Takımıma inanıyorum. Trabzonspor'un hedefi tabii ki bitmez. Şu andaki hedefi de ilk 5'in içerisinde yer almak." şeklinde konuştu.

Bulut: "Bireysel hataları çok yaptık"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise Trabzonspor karşısında hiç istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Karşılaşmaya iyi başlamalarına rağmen rakibe penaltı kazandırdıklarını ifade eden Bulut, şöyle devam etti: "Daha sonra 1-1'i yakaladıktan sonra ikinci yarıda maçı kazanmamız gerekirken yaptığımız bireysel hatalardan dolayı Trabzonspor'a maçı hediye ettik. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik, rakip iyi değerlendirdi. 4-1 mağlup olduk. Maçtan önce agresif ve kompakt oynamak istiyorduk ancak ikinci yarıda bunu hiç gerçekleştiremedik. Uzak ve kopuk oynadık, pozisyonları da değerlendiremedik. Bireysel hataları çok yaptık. İyi olan rakibe bireysel hatalar yaparsan cezalandırılırsın." Aytaç Kara'yı performansı nedeniyle oyundan çıkardığını belirten Bulut, "Aytaç kötü başladı, kötü oynadı ama onun dışında 4 kişi daha değiştirebilirdim. Pereira'nın da dizinde hafif sakatlığı vardı ama büyük değildi. Sistemimizden dolayı ikinci yarı daha iyi kullanıp ataklarda etkili olma hedefimiz vardı ancak gollerden sonra istediğimiz sistem tutmadı." diye konuştu.