Trabzonspor, transfer politikasını değiştirdi

Son 5 yılın transferdeki lider kulüplerinden olan Trabzonspor, yaptığı yatırımların ve ödemelerin karşılığını alamamasının ardından ekonomik dar boğaza girdi. Uygulanan yanlış transfer politikaları bordo-mavili kulübü batma noktasını getirirken, bir taraftan ise TFF, UEFA ve FİFA ile karşı karşıya kalmasına neden oldu. Trabzonspor'da yeni yönetimle birlikte kulübü idare anlayışı da tamamen değişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yönetiminde yer alan tecrübeli isimler, bordo-mavili kulübü düzlüğe çıkarmak ve yeniden şaşalı günlerine kavuşturmak için el birliği yapmış durumda. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yer alan binaların yeniden dizayn edilmesi, idari yapı ve yönetim anlayışındaki değişiklikler göze çarparken, en önemli değişim ise transferde yaşanıyor.

İLK HEDEF MALİYETİ DÜŞÜK KALİTELİ BİR TAKIM

Trabzonspor'da göreve gelen yeni yönetim, önceki yönetimlerin aksine maliyeti düşük, kulübü ekonomik olarak zorlamayacak kaliteli bir takım ortaya çıkarmaya hedefliyor. Transferde son 5 yılın ağır faturası ile karşı karşıya kalan Karadeniz ekibi, bu enkazın izlerini silmeye çalışırken bir taraftan ise yarışın içinde olacak takım kurmaya gayret ediyor.

TRANSFER POLİTİKASI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Trabzonspor, yaptığı transferler ve sözleşmeler nedeniyle TFF, UEFA ve FİFA ile karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor transfer ettiği Burak, Sosa, Kucka, Novak, Hubocan, Bongonda gibi oyunculara kiralık ve bonservis bedeli olarak 15 Milyon 750 Bin Euro (89 Milyon 252 Bin TL) ödeme garantisi verirken, söz konusu oyunculara ise yıllık 12 Milyon 570 Bin Euro (71 Milyon 231 Bin TL) ödemeyi taahhüt etti. Toplamda ise 28 Milyon 320 Bin Euro (163 Milyon 483 Bin TL) sadece 6 oyuncu için Trabzonspor'un garanti ödeme yapacağını sözleşmelerle bağlanmış durumda olurken, yeni yönetim bu ödemeleri yapmaya devam ediyor.

BU SEZON GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ TRANSFERİ HARCAMASI OLMAYACAK

Trabzonspor, bu sezon geçtiğimiz sezonlardaki gibi transfer harcaması yapmayacağını izlediği politika ile gösterdi. Kendi öz kaynaklarını kullanmakta kararlı olan Trabzonspor, ihtiyaç duyulan mevkilere ise yüksek bir harcama yapmayacak. Titizlikle oyuncu taraması ve araştırması yapan Karadeniz ekibi bütçesine uygun transferleri dünyanın her yerinde aramaya devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, geçtiğimiz sezon 6 oyuncu için bonservis ve yıllık maliyetleriyle birlikte 28 Milyon 320 Bin Euro (163 Milyon 483 Bin TL) ödeme garantisi verirken bu sezon ise şimdiye kadar İranlı Vahid Amir'i için bonservis bedeli olmadan 750 Bin Euro (4 Milyon 250 Bin TL) ödeme garantisi verdi. Trabzonspor, ihtiyaç duyduğu mevkilere ise oyuncu transferi yapmayı bu haftadan itibaren ağırlık verecek.

OYUNCU ALIMI VE SATIMI KULÜBÜN GELECEĞİNİ DAMGA VURACAK

Trabzonspor, yönetimi transferde hata yapmamak için işi sıkı tutuyor. Oyuncu alımı ve satımı bordo-mavili kulübün geleceğini yakından etkileyecek. Oyuncu satışı gibi futbolcu alımına da aynı pencereden bakan bordo-mavili kulüp, Bero, Okay, Castillo'nun satışından 10 Milyon Euro (56 Milyon 668 Bin TL) gelir elde edecek. Transfer sezonun devam etmesi nedeniyle bordo-mavili kulüpte gidecek ve gelecek oyuncu sürkülasyonu devam edeceği görülüyor. Oyuncu satışı gibi futbolcu alışı da dikkatle sürdürülen Trabzonspor'da İranlı iki futbolcuyu kadrosuna katan bordo-mavili kulüp Vahid Amiri için bonservis bedeli ödemezken Majed Hosseni içinse çok düşük bir maliyet ödeyecek.

(İHA)