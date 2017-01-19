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Rodallega Trabzonspor'da

Trabzonspor, Akhisar Belediyespor'un golcü oyuncusu Rodallega ile her konuda anlaştı.

  • İHA
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Bordo-mavili kulübün uzun süredir gündeminde olan Kolombiyalı golcü Rodallega konusunda mutlu sona ulaştı. Başkan Muharrem Usta'nın bizzat yürütmüş olduğu transfer görüşmelerinde bordo-mavili kulüp, Akhisar Belediyespor'un ardından oyuncu ve menajeriyle de anlaştı.

2,5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan golcü oyuncunun pazartesi günü takımla birlikte antrenmana çıkması bekleniyor.

Öte yandan bu transfer karşılığında Mustafa Yumlu'yu da Akhisar Belediyespor'a vermeyi kabul eden Trabzonspor, oyuncusuyla ücret konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

31 yaşındaki Rodallega, bu sezon Akhisar Belediyespor formasıyla çıktığı 17 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandırmıştı.

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