Trabzonspor, Vahid Amiri'yi KAP'a bildirdi
Trabzonspor, serbest statüde bulunan İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
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