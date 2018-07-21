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Trabzonspor, Vahid Amiri'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, serbest statüde bulunan İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Yapılan açıklama şu şekilde:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

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