Rodallega resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Hugo Rodallega için KAP'a son açıklama yaptı! Trabzonspor bir süredir gündeminde olan forvet oyuncusu Hugo Rodallega'yı Akhisar Belediyespor'dan transfer ettiğini açıkladı.

Bir süredir Trabzonspor'un gündeminde olan Hugo Rodallega için KAP'a son açıklama yapıldı. Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın transferi için Akhisar Belediyespor'a 1,6 milyon euro ve takasta bedelsiz olarak Mustafa Yumlu'nun verileceğini açıkladı. Bordo-mavili ekip, Hugo Rodallega ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 2,5 yıl için Trabzonspor, Hugo Rodallega'ya 4 milyon euro garanti ücret ödeyecek.

2015 yılından bu yana Akhisar Belediyespor'da forma giyen Hugo Rodallega bu sezon Akhisar Belediyespor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 4 gole imza atmayı başardı.

MUHARREM USTA'DAN RODALLEGA İÇİN AÇIKLAMA

Rodallega'nın transferi hakkında konuşan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Yapılanan bir takımız, zor süreçlerden geçiyoruz ve kadromuzu güçledirmek istiyoruz. Uzun süredir takip ettiğimiz oyuncular vardı, önce onları hallettik. Rodallega transferi her açıdan bizim için pozitif bir transfer. Uzun bir süredir ülkemizde ve bizi çok iyi tanıyor. Rodallega'nın Trabzonspor'a katkısının olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

RODALLEGA TRABZONSPOR İÇİN KONUŞTU

Trabzonspor'a transferi için açıklamalarda bulunan Rodallega ise, "Trabzonspor'a transfer olduğum için çok mutluyum ve elimden gelenin en iyisini yapacağım. En kısa süre içerisinde çalışmalara başlayarak takıma adapte olmak istiyorum. Trabzonspor taraftarına da bu transfer için teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım ve en kısa sürede sahaya çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hugo Rodallega'nın kariyeri

Wigan - 116 maç, 24 gol

Fulham - 88 maç, 20 gol

Akhisar - 54 maç, 25 gol

Trabzonspor'un son 5 sezonda yaptığı forvet transferleri...

16/17 Suk, Sheydaev, Hugo Rodallega

15/16 N'Doye, Muhammet Demir,

14/15 Cardozo, Yatabare, Deniz Yılmaz - Waris Majeed

13/14 Batuhan Karadeniz

12/13 Marc Janko, Emre Güral