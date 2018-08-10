Trabzonspor Yusuf Yazıcı'yı Real Sociedad'a gönderiyor

TRABZON ile Real Sociedad, Yusuf Yazıcı’nın transferi için 14 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Oyuncunun sonraki satışından pay istemesi sebebiyle pazarlıkların devam ettiği aktarıldı. Bordo-Mavili yetkililerin Yusuf’un sonraki satışından istediği pay %25. İspanyol kulübü ilk aşamada bu isteğe ‘Hayır’ dese de Trabzonspor’un inadını kırmak için yüzde 10 önerisine bulundu. Transferin bugün netlik kazanması bekleniyor. Yusuf, Trabzon’da çıktığı 66 maçta 18 gol attı 18 de asist yaptı.

(Aksam)