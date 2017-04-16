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Tarabzonspor Soldado için Ersun Yanal'ın kararını bekliyor

Gelecek sezon deneyimli bir forveti kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'da Roberto Soldado'nun ismi bir anda gündeme girdi.

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Bu doğrultuda bir süre önce menajerler tarafından bordo-mavili kulübe önerilen Villarreal'in ünlü golcüsü Soldado için araştırmalara başlanırken, son söz teknik direktör Ersun Yanal'a bırakıldı.

Sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek Soldado için menajerlerden bir haftalık zaman isteyen bordo mavililerin, Yanal'ın değerlendirmesi ve Bony ile Burak Yılmaz alternatiflerinin durumuna göre bu transfer ile ilgili kararını vereceği öğrenildi. Tottenham'dan 16 milyon euro'ya Villarreal'e gelen 31 yaşındaki Soldado'nun 3-4 milyon euro'luk bir maliyeti olacağı belirtiliyor. 

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