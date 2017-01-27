Trabzonspor'a transferde dev rakip!

Valencia'nın ismi Trabzonspor ile anılan Celta Vigolu Fabian Orellana ile ilgilendiği öne sürüldü.

Marca'da yer alan habere göre; Celta Vigo'nun kadro dışı bıraktığı Şilili sağ kanat oyuncusu için Valencia'nın görüşmelere başladığı ifade edildi. Valencia'nın, Celta Vigo'nun istediği 4 milyon euroya karşılık 1.5 milyon euroluk bir teklifle masaya oturduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Fabian Orellana için şu ana kadar Valencia dışında Trabzonspor ve Espanyol'un da görüşmeler yaptığı, ayrıca 2 farklı kulübün daha Celta Vigo'ya tekliflerini ilettiği kaydedildi.

31 kez Şili Mili Takım forması giyen 31 yaşındaki Fabian Orellana, daha önce Audax Italiano, Udinese, Xerex, Granada formaları da giymişti. Orellana, La Liga'da 19 gol attı.