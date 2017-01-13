Trabzonspor'da flaş Mehmet Ekici kararı

Trabzonspor'da sıcak Mehmet Ekici gelişmesi! Trabzonspor'da adı transfer görüşmelerina karışan ve Fenerbahçe ile Beşiktaş tarafından istenen Mehmet Ekici, Bursaspor ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

Antalya'daki kamp boyunca Trabzonspor'da idmanlarını sürdüren ve Olcay Şahan'ın imza töreninde takımla çalışmalarına devam ettiği, profesyonel bir şekilde Trabzonspor'un oyuncusu olduğu belirtilen Mehmet Ekici'nin kadroya alınmaması şaşkınlık yarattı.

Öte yandan, Trabzonspor'un ilk 11'inde yeni transferler Joao Pereira, Emmanuel Mas, ve Olcay Şahan yer aldı.

PERŞEMBE GÜNÜ BU AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Trabzonspor Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Egemen, Olcay Şahan'ın imza töreninde Mehmet Ekici hakkında da açıklamalarda bulundu.

Adı hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile anılan Mehmet Ekici'nin geleceği hakkında konuşan Ali Rıza Egemen, net bir bilgi vermedi.

Ali Rıza Egemen yaptığı açıklamada ''Mehmet Ekici bizim önemli oyuncularımızdan biri. Oldukça speküle edildi. Mehmet Ekici şu anda kadromuzda sözleşmeli oyuncumuz. Birlikte antrenman yaptılar Olcay'la. Samimi bir durum var. Mehmet de çok istekli ve arzulu. Mehmet bizim profesyonel oyuncumuzdur. Şu tarihte gelir, şu tarihte gider dememek lazım'' ifadelerini kullandı.