Trabzonspor'da Nwakaeme transferinde işlem tamam
Trabzonspor, golcü transferinde sona yaklaşıyor. Bordo-mavili ekip Nwakaeme ile imza aşamasına geldi.
Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega'nın alternatifi olarak Anthony Nwakaeme'yı kadrosuna katmayı hedefleyen Trabzonspor, bu transferinde mutlu sona ulaşıyor...
Bordo-Mavililer Türkiye'ye gelerek yönetimle masaya oturan Nijeryalı futbolcuyla yaptığı görüşmeleleri olumlu sonuçlandırdı. 29 yaşındaki futbolcu, Karadeniz ekibinin seneliği 800 bin Euro'dan (5.9 milyon TL) 3 yıllık kontrat teklifini kabul etti.
Nwakaeme bu süre içerisinde toplamda 2.4 milyon Euro (17.5 milyon TL) kazanacak. İmzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.
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