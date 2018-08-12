Trabzonspor'da Nwakaeme transferinde işlem tamam

Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega'nın alternatifi olarak Anthony Nwakaeme'yı kadrosuna katmayı hedefleyen Trabzonspor, bu transferinde mutlu sona ulaşıyor...

Bordo-Mavililer Türkiye'ye gelerek yönetimle masaya oturan Nijeryalı futbolcuyla yaptığı görüşmeleleri olumlu sonuçlandırdı. 29 yaşındaki futbolcu, Karadeniz ekibinin seneliği 800 bin Euro'dan (5.9 milyon TL) 3 yıllık kontrat teklifini kabul etti.

Nwakaeme bu süre içerisinde toplamda 2.4 milyon Euro (17.5 milyon TL) kazanacak. İmzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.