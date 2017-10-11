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Trabzonspor'da Onazi ve Kucka sakat

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman gerçekleştirdi.

Kucka ve Onazi katılmadı

Antrenmana sakatlıkları bulunan Juraj Kucka ve Ogenyi Onazi katılmadı. Burak Yılmaz'ın ise kondisyon salonunda çalıştığı belirtildi.

Bordo-mavili futbolcular, pas çalışması yaptığı ilk 20 dakikalık bölümün ardından, taktik çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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