Trabzonspor'da Servet Çetin sürprizi

Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Rıza Çalımbay, Trabzon'a geldi. Sabah saat 08.00'de Kulüp Genel Sekreteri Gençağa Meriç ve ekibe yeni katılan Servet Çetin ve yardımcı antrenörleriyle birlikte Trabzon Havalimanı’na gelen teknik direktör Rıza Çalımbay, daha sonra kulübe ait araç ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.

Çalımbay, havalimanında gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, Trabzonspor'a geldiği için mutlu ve memnun olduğunu belirterek, “Gerçekten hedefi olan bir takıma geldik. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi. Bordo-mavili kulübün bugün Rıza Çalımbay ile resmi sözleşme imzalaması ve ardından da Çalımbay’ın 18.00'de takım ile ilk antrenmana çıkması bekleniyor.