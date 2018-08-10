Trabzonspor'da tazminat krizi sona erdi
Trabzonspor, futbol takımının eski teknik direktörü Ersun Yanal’a 10 milyon 575 bin lira, eski oyuncusu Aykut Demir’e ise 9 milyon 780 bin lira tazminat ödedi.
Trabzonspor Kulübü, futbol takımının eski teknik direktörü Ersun Yanal’a 10 milyon 575 bin lira, eski oyuncusu Aykut Demir’e ise 9 milyon 780 bin lira tazminat ödedi.
Alınan bilgiye göre, bordo-mavili kulübün yönetimi tarafından, futbol takımında daha önce teknik direktörlük yapan Ersun Yanal’a bugün itibarıyla 10 milyon 575 bin lira tazminat ödendi.
Takımda daha önce futbol oynayan Aykut Demir’e de 9 milyon 780 bin lira ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.
Öte yandan bordo-mavili yönetimin, takımın eski oyuncusu Dame N’Doye’un menajerine 130 bin avro, Ersun Yanal’ın yardımcılarına da 800 bin lira ödeme gerçekleştirdiği kaydedildi.
Yapılan bu ödemelerle birlikte bordo-mavili kulübün lisans ve tescil işlemlerine engel bir borcunun kalmadığı belirtildi.
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