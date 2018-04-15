Trabzonspor'da yeni yönetim krizi son anda önledi

Trabzonspor yönetimi maddi sorunları tek tek hallediyor. Hugo Rodallega için Teleset Mobilya Akhisarspor’a, Hyun-Jun Suk için Porto’ya ödeme yapıldı. Alacakları için ihtarname çeken 3 yabancının da paraları hesaplarına yatırıldı.

Trabzonspor'un pazar günü seçilen yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu göreve başladıkları ilk haftada acil çözüm bekleyen 4 maddi soruna neşter vurarak halletti.

1- Mazbatasını aldığı ilk gün Rodallega'nın bonservisi için Akhisar'ın gönderdiği ihtarname ile karşılaşan Ağaoğlu ve yönetimi, iki gün içinde 850 bin Euro'yu ödeyerek önemli bir sorunu çözdü.

2- 2016-17 sezonunda Porto'dan kiralanan Hyun-Jun Suk için ödenmesi gereken 250 bin Euro da Portekiz kulübünün hesabına yatırıldı. Hali hazırda transfer yasağı bulunan bordo- mavili yönetim böylece yeni bir FIFA sürecini de önledi.

3- İki kulübe yapılan bu acil ödemelerden sonra sıra futbolculara geldi. Alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtar çeken Onazi, Rodallega ve Castillo'yla görüşen yöneticiler, üç oyuncunun parasını yatırdı.

4- Ayrıca bugüne kadar alacakları önemli oranda gecikmeye giren yabancılara pazartesi ödeme yapılacak. Türk oyunculara ise gelecek hafta sonuna kadar bütün alacakları ödenecek.

Yönetici Emin Kahraman şunları söyledi: Önemli birçok sorunu çözmeyi başardık. Bundan sonrakileri de çözmek için yoğun çalışıyoruz. Futbolcularımızın bir bölümüne ödeme gerçekleştirdik, diğerlerini de kısa süre içerisinde yapacağız."

(Sabah)