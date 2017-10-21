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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Emmanuel Mas, Galatasaray maçında oynayamayacak

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta cezalı duruma düşen Mas ve Yusuf Yazıcı, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olurken, iki oyuncusunu da kaybetti.

Trabzonspor'da cezalı duruma düşen Mas ve Yusuf Yazıcı, Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Bordo-mavili ekipte 90. dakikada Emmanuel Mas sarı kart gördü ve sarı karttan dolayı cezalı duruma düştü. Yine 90. dakikada doğrudan kırmızı kart gören Yusuf Yazıcı da cezalı duruma düştü.

Trabzonspor'un önemli iki oyuncusu cezaları nedeniyle gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında görev yapamayacak.

Sporx

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