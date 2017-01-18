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Trabzonspor'dan bir transfer daha

Trabzonspor; Mas, Pereira ve Olcay Şahan'ın ardından devre arasının 4. transferini gerçekleştiriyor. Martin Caceres İstanbul'a geldi.

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Trabzonspor, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu ve anlaşmaya vardığı Martin Caceres'i İstanbul'a geldi.

Dünyaca ünlü savunma oyuncusu, detaylı bir sağlık kontrolünden geçecek ve sonrasında yıllık 1 milyon 800 bin euro'dan 2.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

Oyuncunun ilk görüşmede bu şartları kabul ettiği ve sağlık kontrolünden de bir sorun çıkmaması durumda imzaların atılacağı öğrenildi.

MARTIN CACERES KİMDİR?

Avrupa kariyerine Villarreal'de başlayan Martin Caceres, Barcelona, Sevilla, Juventus gibi kulüplerde oynadı.

2015/16 sezonunda Juventus formasını 8 kez terleten 29 yaşındaki savunmacı bu sezon sadece Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde 4 maçta görev aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kariyeri sakatlıklar nedeniyle büyük sekteye uğrayan ve Barcelona'ya transfer olduğundan bu yana zorlanan Martin Caceres, son 4 sezonda 20 maçı yakalayamadı.

İşte Caceres'in son 4 sezonda oynadığı maç sayıları:

2012/13: 12'si ilk 11, 6'sı yedek toplam 18 maç 

2013/14: 14'ü ilk 11, 3'ü yedek toplam 17 maç 

2014/15: Toplam 10 ilk 11

2015/16: 5'i ilk 11, 1'i yedek toplam 6 maç

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