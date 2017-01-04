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Rus ajansı Trabzonspor'un Serdar Taşçı'yı transfer ettiğini duyurdu

Rus Haber Ajansı (TASS), Trabzonspor'un Serdar Taşçı'yla 3.5 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.

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Trabzonspor Emmanuel Mas ve Joao Pereira'nın ardından üçüncü transferini de gerçekleştirdi.
 
Rusya Haber Ajansı'na göre (TASS) bir süredir ücret konusunda pazarlıklarını sürdüren taraflar arasında anlaşma sağlandı ve oyuncu ile el sıkışıldı. Son olarak futbolcunun yıllık ücreti konusunda anlaşma sağlanamadığı belirtilmişti. 
 
3.5 yıllık anlaşma! Yıllığı 2.3 milyon euro...
 
Bordo-mavili ekibin oyuncuyla sözleşme imzaladığı duyurulurken, kontrata dair detaylar da verildi. 29 yaşındaki savunmacının 3.5 yıllık kontrat ile yıllığı 2.3 milyon euroya evet dediği bildirildi.  
 
Bayern Münih'te oynadı 
 
Türk asıllı Alman futbolcu, halihazırdaki takımı Spartak Moskova'nın dışında altyapısından yetiştiği Stuttgart ve Bayern Münih gibi önde gelen Bundesliga ekiplerinde de top koşturmuştu. Taşçı, Almanya Milli Takımı formasını da 14 kez giydi.
 
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