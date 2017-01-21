Trabzonspor Caceres'ten vazgeçti
Trabzonspor Kulübü, İstanbul'a getirttiği Caceres transferinden vazgeçti.
Trabzonspor Kulübü hafta içinde Türkiye'ye getirdiği Martin Caceres'in transferinden vazgeçtiğini kamuoyuna duyurdu.
Trabzonspor Kulübü hafta içinde Türkiye'ye getirdiği Martin Caceres'in transferinden vazgeçtiğini kamuoyuna duyurdu.
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