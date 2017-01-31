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Trabzonspor'dan TFF 1. Lig'e

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Trabzonspor'dan ayrılan defans oyuncusu Serge Akakpo ile anlaşma sağladı.

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Kulüp başkanı Osman Toprak, yaptığı açıklamada, ara  transfer döneminde kadrolarına önemli isimler kattıklarını söyledi.

Bu kapsamda bir süredir görüştükleri Akakpo ile temasa geçildiğini  aktaran Toprak, "Togolu defans oyuncusuyla anlaşma sağladık. Kendisinin 1,5  yıllık sözleşme imzalamak üzere Gaziantep'e gelmesini bekliyoruz. Hava muhalefeti  nedeniyle tecrübeli oyuncunun gelmesi gecikti. Gün içerisinde sözleşmesini imzalamak istiyoruz." diye konuştu.

Toprak, ileri uçta daha etkili olabilmek için birkaç oyuncuyla  görüşüldüğünü ve gün içerisinde yeni bir transfere daha imza atmak istediklerini  kaydetti.

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