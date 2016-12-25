Trabzonspor'dan savunmaya dev takviye: Gum

Devre arasında 4-5 transfer birden yapacak olan Trabzonspor, hızlı davranıyor. Hem forvette hem de savunmada problem yaşayan Trabzonspor çalışmaya geriden başladı... İlk olarak Arjantinli Emmanuel Mas ile prensipte anlaşan Fırtına, 27 yaşındaki sol beki devre arası kampına yetiştirecek. Karadeniz ekibi Güney Amerika’dan bir takviye daha gerçekleştiriyor. Bu kez rota Brezilyalı Gum.

Pazarlıklar son aşamaya geldi

Uzun süredir stoper Gum ile görüşen Trabzonsporlu idareciler, 30 yaşındaki Sambacı’yı neredeyse ikna etti. Kulübü Fluminense’yle yapılan pazarlıklarda da son aşamaya gelindi. Oyuncunun menaceri Alexandre Torres görüşmeleri doğrularken, “Gum, Brezilya dışında bir takımla anlaşmaya çok yakın. Transfer görüşmeleri bitme aşamasında. Sadece ufak detaylar kaldı” dedi.

Hem kaliteli hem tecrübeli

1.89 boyundaki Gum güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca hep Brezilya kulüplerinde forma giyen tecrübeli stoper, bu sezon 23 lig maçına çıktı. 1 de gol attı. Gum transfer edildikten sonra stoperde sıkıntısı kalmayacak olan Trabzonspor, golcü konusundaki temasları da aralıksız sürdürüyor. Fanatik