Trabzonspor'un istediği Mijat Gacinovic'e Jose Mourinho göz koydu

Trabzonspor'un transferde bir süredir ilgilendiği genç Sırp futbolcu Mijat Gacinovic, Manchester United'in patronu Jose Mourinho'nun da dikkatini çekti. İngiliz basınında yer alan habere göre Jose Mourinho geçen hafta Sırbistan ile Gürcistan arasında oynanan Milli maçı yerinde takip etti. Jose Mourinho'nun canlı izlemek için bizzat gittiği ismin ise genç oyuncu Mijat Gacinovic olduğu yazıldı.

24 takıma çıkartılmasına rağmen EURO 2016'ya katılma hakkı elde edemeyen Sırbistan yeniden yapılanmış ve yeni jenerasyon ile 2018 Dünya Kupası'na gitme hakkı kazanmıştı. Son maçında Gürcistan'ı yenen Sırbistan Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nda yer alacak. Yeni Sırbistan'ın en dikkat çeken oyuncularından biri de Mijat Gacinovic.

Perisic'in yerine Gacinovic

Trabzonspor'un transfer etmek için peşinde olduğu futbolculardan biri olan Gacinovic, henüz 22 yaşında. 2 sezon önce Sırbistan ekibi FK Vojvodina'dan, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 1.25 milyon euro karşılığında transfer olan Gacinovic orta sahanın ortasında ve sol kanatta forma giyiyor.

Sezon başında Inter'ın sol kanat oyuncusu Ivan Perisic'i transfer etmek isteyen ancak bu isteğini gerçekleştiremeyen Mourinho'nun Gacinovic'i de yedekte tuttuğu düşünülüyor. Ocak transfer döneminde Kırmızı Şeytanlar Perisic'i alamazsa Gacinovic transferini gerçekleştirebilir. Gacinovic bu sezon Bundesliga'da ve kupada toplam 7 maça çıktı ve bir gol atıp bir de asist yaptı. (TrabzonHaber)