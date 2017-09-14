Trakya Birlik evladını bağrına bastı
Trakya Birlik Spor Kulübü’nde yetişen ve Türkiye'nin Dünya Şampiyonu İlk Kadın Güreşçisi olan Yasemin ADAR’ı, mensubu olduğu Trakya Birlik ailesi kapıda karşıladı.
Trakya Birlik Genel Müdürlük Hizmet binası önünde yapılan törende milli güreşçimizi Trakya Birlik Genel Müdür Yardımcısı İlker ADSOY, Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim KOÇAK, Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder YÜCEL, Departman Müdürleri ve tüm Genel Müdürlük personeli coşkuyla karşıladı.
Haklı gurur ve sevinci birlikte paylaştıkları Yasemin ADAR için başarılarının devamını dilediler.
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