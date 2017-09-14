Trakya Birlik evladını bağrına bastı Trakya Birlik Spor Kulübü’nde yetişen ve Türkiye'nin Dünya Şampiyonu İlk Kadın Güreşçisi olan Yasemin ADAR’ı, mensubu olduğu Trakya Birlik ailesi kapıda karşıladı.