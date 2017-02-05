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Rodriguinho'dan Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Corinthians'ın orta saha oyuncusu Rodriguinho'dan açıklama geldi.

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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde teklifte bulunduğu Rodriguinho açıklamalarda bulundu.

Corinthians'ın Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetmesi üzerine takımda kalan 28 yaşındaki oyuncu, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, gerçekleşmeyen transferden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, "Bunlar sindirmemiz gereken şeyler, haksız mıyım? Benim düşünceme göre, gelen teklif hem benim, hem de kulüp için tatmin ediciydi. Ancak başkan böyle düşünmedi ve sonuçta takımda kaldım. Mümkün olduğunca elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim ve seviyemi koruyacağım. Belki bir gün transferim gerçekleşir" dedi.

Fenerbahçe, sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Rodriguinho için 4 milyon euroluk bir teklif yapmış, başarılı oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 50'sini elinde bulunduran Corinthians ise bu teklifi reddetmişti.

Ajansspor

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