Trabzonspor Carl Medjani'yi KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Carl Medjani'yle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı Medjani açıklaması;
'Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Carl Medjani' nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.'
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