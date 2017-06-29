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Galatasaray Roma'da forma giyen ön libero William Vainqueur ile her konuda anlaştı

Selçuk’un yanına aradığı partneri Fransa’da bulan Galatasaray, sezonu Marsilya’da kiralık olarak geçiren ön libero Vainqueur’la her konuda anlaştı. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Roma’da bulunan 28 yaşındaki Fransız futbolcu için artık geri sayımda.

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Galatasaray uzun süredir aradığı orta sahaya kavuşmak için artık gün sayıyor... Selçuk İnan’ın partneri olarak gündeme gelen Fransız ön libero William Vainqueur’la devam eden görüşmelerden olumlu netice alındığı öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcuyu her konuda ikna eden Sarı-Kırmızılılar, şimdi oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Roma’yla pazarlık halinde.

Sezonu tıpkı Bafetimbi Gomis gibi Marsilya’da kiralık olarak geçiren tecrübeli futbolcu için, Galatasaray Yönetimi 5 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda. Bu transfer girişimiyle de futbol direktörü Cenk Ergün bizzat ilgileniyor. Ergün, çok sayıda rakip bulunmasına karşın İtalya seferinde bu işi de bitirmeye çalışacak.

Omurga tamamlanmış olacak

Sarı-Kırmızılılar, Vainqueur’u da renklerine bağlaması halinde takım omurgasını kurmuş olacak. Önde Gomis, arkasında Belhanda, merkezde Selçuk ve Vainqueur, savunmanın göbeğinde Maicon, kalede de Muslera, Cim Bom’un banko isimleri olarak görülüyor.

Yarın başlayacak Slovakya kampında birkaç hazırlık maçı oynayacak olan Galatasaray’da, uyum sürecinin çabuk atlatılması adına öncelik omurgaya verildi. Bir sonraki aşamada ise bekler ve kanat oyuncularının takviyesi tamamlanacak.

Okunuşu: Venkör

Yazılışı karışık görenen William Vainqueur’un soyadı, “Venkör” diye okunuyor.

Nantes peşini bırakmıyor

Galatasaray’ın işi bitirme aşamasına getirmesine rağmen, Fransız kulübü Nantes da Vainqueur’un peşini bırakmıyor. Kulüp başkanı Waldemar Kita, “Vainqueur, hocamızın istediği profilde bir oyuncu ve ekonomik olarak onu kadromuza katabilecek düzeydeyiz” ifadesini kullandı.

Bonservisi elinde bulunduran Roma da, doğal olarak oyuncunun piyasasının yükselmesiyle birlikte, en yüksek teklifi kimin vereceğini beklemeye koyuldu. (Fanatik)

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