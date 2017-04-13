Galatasaray'dan Nuri Şahin hamlesi

Borussia Dortmund'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan ancak daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek isteyen Nuri Şahin, manajeri vasıtasıyla sarı-kırmızılı kulüple temasa geçti. Yıldız futbolcunun menajeriyle görüşmelere başlayan Galatasaray yönetimi 28 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaştı.

BONSERVİSSİZ GELECEK

Nuri Şahin'in sözleşme şartlarında mutabakata varılırken, Galatasaray yönetimi tek şart olarak bonservis ödemeyeceklerini bildirdi. Nuri Şahin'in ilk transferinden dolayı Borussia Dortmund'un ciddi miktarda bir para kazandığını belirten menajer, Alman ekibinin bu transferde kolaylık sağlayacağına inandığını söyledi.

Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'le prensip anlaşmasına vardı.