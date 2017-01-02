Trabzonspor'da Mas ve Serdar Taşçı sağlık kontrolünden geçecek

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Arjantinli sol bek Emmanuel Mas, Trabzon'a gelmek için ülkesinden yola çıktı.

İstanbul’da Serdar Taşcı ile beraber Liv Hospital’de sağlık taramasından geçecek olan Mas havalimanında yaptığı açıklamada, “Çok heyecanlıyım. Avrupa’nın en iyi liglerinden birisine gidiyorum. Sıçramam açısından iyi bir seçenek. Eski Trabzonsporlu Gustavo Colman ile buraya gelme konusunda görüşmelerde bulundum. “ dedi.

Mas’ın sağlık kontrollerinin ardından 3.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.