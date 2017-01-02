Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor'da Mas ve Serdar Taşçı sağlık kontrolünden geçecek

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı sol bek Emmanuel Mas, Trabzon'a gelmek için yola çıktı. Arjantinli yıldız Serdar Taşçı'yla birlikte sağlık kontrolünden geçecek.

  • 61 saat
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Arjantinli sol bek Emmanuel Mas, Trabzon'a gelmek için ülkesinden yola çıktı.
 
İstanbul’da Serdar Taşcı ile beraber Liv Hospital’de sağlık taramasından geçecek olan Mas havalimanında yaptığı açıklamada, “Çok heyecanlıyım. Avrupa’nın en iyi liglerinden birisine gidiyorum. Sıçramam açısından iyi bir seçenek. Eski Trabzonsporlu Gustavo Colman ile buraya gelme konusunda görüşmelerde bulundum. “ dedi. 
 
Mas’ın sağlık kontrollerinin ardından 3.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım'dan flaş sosyal medya açıklaması

Başbakan Yıldırım"dan flaş sosyal medya açıklaması

Cumhuriyet tarihinin renkli siması Nuri Demirağ

Cumhuriyet tarihinin renkli siması Nuri Demirağ

İşsize 14 bin 220 lira!

İşsize 14 bin 220 lira!

Timsah eğitmenin elini kaptı

Timsah eğitmenin elini kaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA