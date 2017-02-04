Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Barcelona Mesut Özil için görüşmelere başladı iddiası

Barcelona'ya yakın Sport Gazetesi, Arsenal ile sözleşmesini hala uzatmayan Mesut Özil için Barcelona'nın temaslara başladığını öne sürdü.

  • Ntvspor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Arda Turan ile Mesut Özil aynı takımda buluşabilir. Bu iddia Barcelona'ya yakın gazetelerden Sports'a ait... 
 
İspanyol gazetesinde yer alan habere göre, Arsenal ve Mesut Özil arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerini takip eden Barcelona, 28 yaşındaki futbolcuyla da yakından ilgileniyor.
 
Haberde Barcelona yöneticilerinin Mesut'un temsilcileriyle biraraya geldiği ve Arsenal ile sözleşmesini uzatmaması halinde bir transferin mümkün olabileceğini ilettikleri yazıldı. Gazete, Mesut'a yakın kaynakların futbolcunun Premier Lig macerasını sonlandırıp La Liga'ya dönmek istediğini dile getirdiklerini de belirtti.
 
Ancak Arsenal yönetimi, hem Mesut Özil hem de Alexis ile sözleşme uzatma görüşmelerinin düşünülen yol haritasına göre ilerlediğini ve sıkıntı beklemediklerini dile getirmişlerdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Mersin Şehir Hastanesi bir ilk, bu hastane kuyruk sistemine son verecek

Erdoğan: Mersin Şehir Hastanesi bir ilk, bu hastane kuyruk sistemine son verecek

İşte dünyanın en küçük ülkesi

İşte dünyanın en küçük ülkesi

Cumhurbaşkanı o çocukla özel olarak ilgilendi

Cumhurbaşkanı o çocukla özel olarak ilgilendi

Tüm dünyada sadece 500 adet üretildi

Tüm dünyada sadece 500 adet üretildi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA