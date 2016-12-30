Transferde son dakika! Dev takas...

Gündemdeki isim, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’ya, “Sözleşme uzatmayı düşünmüyorum. Sezon sonu bedelsiz gideceğime şimdi satın, kulüp para kazansın. Hangi kulübün teklifi size cazip gelirse kabul edin, benim için sorun olmaz” açıklamasını yapan Mehmet Ekici..

Deneyimli orta saha oyuncusunun bu çıkışı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın iştahını kabarttı, ilk teklif ise Sarı-Lacivertliler’den geldi. Fenerbahçe’nin aracılar vasıtasıyla Trabzonspor’a, “Aatif ya da Stoch’tan birini, üzerine de 1.5 milyon TL verelim” mesajını ilettiği öğrenildi.

Karadeniz ekibinden ise bu öneriye karşı bir teklif yapıldığı ortaya çıktı. Buna göre, golcü sıkıntısı çeken Trabzonspor’un Fenerbahçe’den Mehmet Ekici’ye karşılık Fernandao’yu istediği bildirildi. Bursa’dan Fener’e gitmeden önce de Bordo-Mavililer’in ısrarla almak istediği Brezilyalı için Advocaat’ın kararı bekleniyor. Eğer Hollandalı hoca ‘okey’ verirse iş Sambacı’ya kalacak. Olumsuz bir sonuç çıkması durumunda ise Fenerbahçe’nin Aatif önerisini ekstra parayla güçlendirmesi ve Trabzon’un kapısını tekrar çalması bekleniyor.

Mehmet Ekici için Galatasaray da en kısa zamanda teklif yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Trabzonspor’dan birçok oyuncuyu kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar’ın geniş kadrosundan Bordo-Mavililer’e birkaç futbolcu önereceği gelen haberler arasında.

Deneyimli orta saha için Beşiktaş daha önce Trabzonspor’a, “Eğer anlaşamazsanız bizim teklifimizi almadan karar vermeyin” mesajını göndermişti. İplerin kopma noktasına geldiği bu anda Siyah-Beyazlılar da iyi ilişkileri bulunan Trabzon’un kapısını çalacak.

Fernandao, son oynanan Trabzonspor deplasmanında penaltıdan takımının ilk golünü atmıştı. Mehmet Ekici, Trabzonspor kariyerinde 83 maçta 18 gole imzasını koydu, 16 da asist yaptı. Fanatik