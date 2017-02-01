Aras Özbiliz transferi gerçekleşmedi
Beşiktaş'ta uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen Aras Özbiliz'e Hollanda ekibi Willem II talip oldu.
Beşiktaş'ta transfer döneminin son gününde Aras Özbiliz için hareketli saatler yaşandı.
Geçen sezon İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiralık gönderilen oyuncuya Hollanda ekibi Willem II talip oldu. Ancak yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmadı ve siyah-beyazlı oyuncunun Hollanda ekibine kiralanması gerçekleşmedi.
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