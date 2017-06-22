Transfermarkt'a göre Maicon Galatasaray'da

Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanırken, anlaşılan oyuncuların kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Bu oyunculardan biri olan Sao Paulo'lu savunmacı Maicon, artık İstanbul'a gelmek için gün sayıyor.

Transferle ilgili Galatasaray cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, futbol istatistik sitesi olan transfermarkt, Maicon'un Galatasaray'a transferini gerçekleşmiş olarak gösterdi.

Sitede, 29 yaşındaki futbolcunun 7 milyon euro karşılığında Galatasaray'ın yolunu tuttuğu belirtilirken, oyuncu Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosunda yer aldı.