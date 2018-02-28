Trezeguet'in menajeri Sacha Empacher: Oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu var

Taktik disiplinine bağlı kalmama sebebiyle önce Mouscron’a ardından Kasımpaşa’ya kiralanan Trezeguet Süper Ligde oynadığı futbolla bir hayli beğeni topladı.

Kolay adam eksiltmenin yanı sıra etkili driplingleriyle göze çarpan Trezeguet, özellikle üç büyüklerin radarına girerken, Mısırlı futbolcunun şu anda 11 gol 2 asistlik performansı Anderlecht’i de memnun etti. Belçika devinden kiralık olarak kadroya katılan Trezeguet’in menajeri Sascha Empacher 23 yaşındaki oyuncu hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Trezequet’in Türkiye’de mutlu olduğunu belirten Empacher, yetenekli futbolcunun sözleşme detayları hakkında da bilgi verdi.

İşte Trezequet’in menajeri Sascha Empacher’in açıklamaları...

Oyuncu Anderlecht’ten kiralık olarak Kasımpaşa’ya geldi burada çok mutlu ve Trezeguet Türkiye’yi çok seviyor. Sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonu 2-2,5 milyon civarı bir ücret, umarım Kasımpaşa bu opsiyonu kullanır ve Trezeguet’i satın alır. Şu ana kadar Süper Ligden herhangi bir takımdan teklif almadık bunun sebebi ise sözleşmenin Kasımpaşa’dan yana olması, ne zaman yöneticiler opsiyonu kullanmaz o zaman masaya oturtabiliriz.

Mahmoud Hassan’ın ( Trezeguet ) kariyeri...

2012-13: Al Ahly (Mısır)

2013-14: Al Ahly

2015-16: Anderlecht ( Kiralık )

2016-17: Anderlecht ( 2.2 milyon euro transfer )

2016-17: Mouscron ( kiralık )

2017-18: Kasımpaşa ( kiralık)