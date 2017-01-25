Ümraniye Bursaspor maçında sadece 1 Bursalı taraftar maça gitti
Ziraat Türkiye Kupası maçında Ümraniyespor'la karşı karşıya gelen Bursaspor'u sadece 1 taraftar desteklemeye geldi.
- İHA
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Akhisar Belediye ve Ümraniyespor'un gerisinde kalarak üst tura çıkamayan Bursaspor, gruptaki son maçını Ümraniyespor ile oynadı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekibi desteklemek için sadece 1 taraftar geldi. Bursaspor taraftarı, soğuk hava ve sert rüzgara rağmen maçı izledi.
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