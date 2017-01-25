Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ümraniye Bursaspor maçında sadece 1 Bursalı taraftar maça gitti

Ziraat Türkiye Kupası maçında Ümraniyespor'la karşı karşıya gelen Bursaspor'u sadece 1 taraftar desteklemeye geldi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Akhisar Belediye ve Ümraniyespor'un gerisinde kalarak üst tura çıkamayan Bursaspor, gruptaki son maçını Ümraniyespor ile oynadı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekibi desteklemek için sadece 1 taraftar geldi. Bursaspor taraftarı, soğuk hava ve sert rüzgara rağmen maçı izledi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Pakistan Başkonsolosu'nun tüyleri diken diken eden Türkiye anısı

Pakistan Başkonsolosu'nun tüyleri diken diken eden Türkiye anısı

Somali'de otele bombalı saldırı

Somali'de otele bombalı saldırı

Koreli askerlerden inanılmaz tatbikat

Koreli askerlerden inanılmaz tatbikat

Milyonlarca kişi Kuran dağını ziyaret ediyor

Milyonlarca kişi Kuran dağını ziyaret ediyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA