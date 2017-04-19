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Arjantin'de tribünden atılan taraftar öldü!

Arjantin'de maç izleyen bir taraftar, kendisinin karşı takımdan olduğunu sanan bir grup tarafından tribünden aşağı atıldıktan iki gün sonra hayatını kaybetti

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Geçtiğimiz Cumartesi günü Arjantin'in kuzeyindeki Cordoba şehrinde, taraftarı olduğu Belgrano ve deplasmandaki Talleres takımları arasındaki derbiyi izleyen 22 yaşındaki Emanuel Balbo, tribündeki bir grup tarafından saldırıya uğradı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, görgü tanıkları, bir adamın Balbo'nun Talleres taraftarı olduğunu düşünerek bağırdığını anlattı. Video görüntülerinde, Balbo'nun tribünün ucundan itildiği görülüyor.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten betona düşen genç adam, başına aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorlar, genç adamın beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

Arjantin Futbol Derneği, "bu akla sığmaz saldırıdan sorumlu olanların adalete teslim edilmesi" çağrısı yaptı.

Dört kişinin saldırı sonrasında gözaltına alındığı bildirildi. Gözlemci gruplar, Arjantin'de 2013'ten bu yana futbola ilişkin şiddet olaylarında en az 40 kişinin öldüğünü söylüyor.

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