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Tribünlerden Fabri'ye büyük destek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalde Lyon ile karşılaştığı maç öncesinde Vodafone Arena'yı dolduran taraftarlar, ilk maçta hatalı bir gol yiyen Fabri'ye destek verdiler.

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Taraftarlar, ilk maçta hatalı gol yiyen kaleci Fabricio Agosto Ramirez'e büyük destek verdi.

Isınmak için sahaya çıkan İspanyol kaleciyi tribüne çağıran taraftarlar, oyuncu lehine tezahürat yaptı.

- Caner Erkin kadroda

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2016'da yaptığı maçta sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan Caner Erkin de Olympique Lyon maçının kadrosunda yer aldı.

Caner, sakatlığının geçmesinin ardından 178 gün sonra 18 kişilik maç kadrosuna girebildi. Taraftarlar da yedekler arasında bulunan Caner Erkin'i tribünlere çağırarak moral verdi.

Siyah-beyazlı takımda ayrıca Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Andreas Beck, Atınç Nukan ve Gökhan İnler yedek soyundu.

 Tek değişiklik

Teknik direktör Güneş, Olympique Lyon ile oynanan rövanş maçında tek değişikliğe gitti.

Marcelo'nun cezalı olmasıyla savunma kurgusunda revizyona giden tecrübeli teknik adam, ilk maça göre sadece Quaresma'yı ilk 11'de görevlendirdi. 

- Savunmanın göbeği Tosic ile Mitrovic'e emanet

Beşiktaş'ın çeyrek finalde rakibiyle yaptığı kritik maçta cezası bulunan Marcelo Guedes, kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bu oyuncunun yokluğunda savunmanın göbeğini Dusko Tosic ile Matej Mitrovic ikilisine emanet etti.

Adriano'nun Fransa'daki maçta orta sahanın solunda görev yapması nedeniyle sol bekte oynayan ancak Mitrovic'in istenen performansı göstermemesi nedeniyle savunmanın göbeğine geçen Tosic, bu sefer mücadeleye stoperde başladı. 

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