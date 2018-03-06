TRT 1 yayın akışı 6 Mart PSG Real Madrid canlı izleme yolları

PSG Real Madrid canlı yayın hangi kanalda? 6 Mart TRT 1 yayın akışı futbol severler tarafından merakla araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında PSG Real Madrid canlı izleme linki haberimizde yer alıyor. Peki, 6 Mart TRT 1 yayın akışı içerisinde maç var mı, PSG Real Madrid canlı yayınlanacak mı? TRT 1 canlı yayın için haberimizde bulunan linke tıklayabilir ve PSG Real Madrid maçının heyecanını yaşayabilirsiniz.

PSG REAL MADRİD CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

Paris Saint Germain - Real Madrid maçı 6 Mart 2018 (Salı) akşamı saat 22.45'te başlayacak.

Futbolseverler bu dev maçı TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz yayınla izleyebilecek.

İLK MAÇTA NELER YAŞANDI?

ampiyonlar Ligi son 16 tur mücadelesinde Real Madrin, PSG'yi ağırladı. Ronaldo'nun iki gol attığı geceyi, Real Madrid 3-1'lik zaferle kapattı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Adrien Rabiot, Madrid deplasmanında PSG'yi öne geçirdi. İlk yarının bitimine kısa bir süre kala İtalyan hakem Gianluca Rocchi penaltı noktasını gösterdi. Topu başına gelen Ronaldo, 45. dakikada skoru eşitledi.

İlk yarı 1-1'lik eşitlike sona erdi.

kinci yarıda oyuna hükmeden Real Marid olsa da gol pozisyonlarını değerlendirmekte güçlü çekti. Karşılaşmanın son 10 dakikasına girildiğinde ölü toprağını atan Ronaldo oldu. 83. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.

Ronaldo'nun golünden 3 dakika sonra sahneye çıkan Marcelo farkı ikiye çıkarttı.

Fransa'da oynanacak rövanş maçı öncesi Real Madrid önemli bir avantaj yakaladı.

TRT 1 Yayın Akışı 6 Mart 2018

06:00 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR Her Sabah Halit Yerbakan sağlığımız hakkında verdiği bilgilerle insanları aydınlatıyor.

07:15 BÖYLE BİTMESİN TRT ekranlarının en sevilen dizilerinden Böyle Bitmesin dizisi tekrar bölümleriyle her sabah 7:15'te yayınlanıyor.

09:30 1'DE BUGÜN programı saat 9:30'da yayınlanıyor.

09:40 HANGİMİZ SEVMEDİK dizisnin tekrar bölümleri izleyici ile saat 9:40'da buluşuyor.

12:40 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR programı saat 12:40'da yepyeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Faydalı ve şifalı bilgiler veren Doktor Halit Yerebakan izleyicileri ekranlara kilitliyor.

14:30 EVLİLİK OKULU programı her gün öğlen kuşağının vazgeçilmezi olarak 14:30'da TRT 1 ekranlarında.

16:25 ASLAN AİLEM sevilen dizi Aslan Ailem tekrar bölümleriye yayınlanıyor.

18:50 DOĞRUSU NE? programında gündeme dair tüm gelişmeler değerlendiriliyor.

18:55 HAVA DURUMU Vatandaşın merak ettiği hava durumu raporları yayınlanıyor.

19:00 ANA HABER Türkiye'nin gündemine dair tüm sıcak gelişmeler Ana Haber'de TRT ekranlarında.

20:00 ALIJA Aliya İzzeybegoviç'in yaşam öyküsünü konu alan Alija TRT ekranlarında yayınlanacak.

22:40 ŞAMPİYONLAR LİGİ KARŞ. PSG-REAL MADRİD 1.YARI

23:30 DEVRE ARASI

23:45 ŞAMPİYONLAR LİGİ KARŞ. PSG-REAL MADRİD 2.YARI

MUHTEMEL İLK 11’LER

PSG: Alphonse Areola, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Yuri Berchiche, Dani Alves, Marco Verratti, Giovani Lo Celso, Adrien Rabiot, Edinson Cavani, Di Maria, Kylian Mbappe

Real Madrid: Keylor Navas, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho Fernandez, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric, Carlos Casemiro, Isco, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema