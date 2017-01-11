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TT Arena para basacak!

Galatasaray yönetimi TT Arena'nın dış cephesinden gelir elde etmek için düğmeye bastı.

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Türk Telekom Arena'nın üst kullanım hakkını sonunda almayı başaran Galatasaray'da yönetim stadın dış cephesinden gelir elde etmek için düğmeye bastı.
 
Bu alana reklam verecek firmalarla görüşmeler başladı ve sarı-kırmızılı kulübün Arena'nın dışına asılacak reklam panoları sayesinde ciddi bir gelir elde edeceği vurgulandı.
 
(Fotomaç)

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