TT Arena para basacak!
Galatasaray yönetimi TT Arena'nın dış cephesinden gelir elde etmek için düğmeye bastı.
Türk Telekom Arena'nın üst kullanım hakkını sonunda almayı başaran Galatasaray'da yönetim stadın dış cephesinden gelir elde etmek için düğmeye bastı.
Bu alana reklam verecek firmalarla görüşmeler başladı ve sarı-kırmızılı kulübün Arena'nın dışına asılacak reklam panoları sayesinde ciddi bir gelir elde edeceği vurgulandı.
(Fotomaç)
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