Tudor, Vida için menajeri Seric'i devreye soktu ama...

Yaklaşık 1 aydır Vida transferiyle ilgilenen ve Pepe’nin yanına Hırvat stoperi transfer etmek isteyen Beşiktaş, tecrübeli oyuncu için bugün bir hamle daha yapmak istiyor fakat yönetim her defasında Dinamo Kiev engeline takılıyor.

Aralık ayında sözleşmesi sona erecek Vida için 6 milyon euro’dan aşağı inmeyen Ukrayna ekibi, başkan Fikret Orman’ı bir hayli zorlarken, milli oyuncunun transferiyle yakından ilgilenen menajer Uğur Avadan, Vida’nın Ocak ayında Beşiktaş’a imza atacağını açıkladı. Vida ile Galatasaray’ın da devreye girdiğini belirten Avadan, Beşiktaş’ın daha stratejik hamleler yaptığını açıklarken, oyuncunun transferinin Ocak ayına kaldığını ve bu transferin artık bittiğini ifade etti.

İşte Uğur Avadan’dan Vida açıklaması…

Vida için Dinamo Kiev’in 4 milyon Euro gibi bir rakam istediği doğru değil, eğer 4 isteselerdi mutlaka orta yol bulunur ve transfer gerçekleşirdi. Ukrayna kulübü 6 milyon euro’dan kesinlikle aşağıya inmedi, durum böyle olunca imzalar Ocak ayına kaldı. Hırvat stoper için Galatasaray da devredeydi fakat onlar Tudor’un menajeri Seric’i devreye soktu ve bu iş olmadı, sanırım yapamadılar.