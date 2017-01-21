Tudor'dan penaltı açıklaması

Karabükspor'un hocası Igor Tudor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Igor Tudor'un maç sonu sözleri:

"Çok mutluyuz, büyük takımlara karşı her zaman galibiyet alamıyorsunuz. Bugün bunu başardık. 3-4 tane çok önemli eksiğimiz vardı. Onların yokluğunu aramadık. Bugün iyi bir futbol oynamadık. Bu yüzden aldığımız galibiyet bizim için çok önemli."

"İNANMANIZ GEREKİYOR, İNANDIK!"

"Büyük takımlara karşı oynarken, sınırlarımızı ve haddimizi biliyoruz. Sürekli geride savunma yapmayı sevmiyorum. Büyük takımlara karşı oynamayı bu yüzden seviyoruz. Haddimizi bilerek hücum da yaptık. Büyük takım da olsa, herhangi bir takıma karşı gol atmanıza inanmanız gerekiyor. Çok iyi mücadele ettik, inandık. 4-5 gollük fırsatımız vardı. Kazandığımız için mutluyuz. "

"HAKEM VERDİĞİ PENALTI KARARI DOĞRU DEĞİL"

"Futbol bazen sizden bazı şeyler alıyor, bazen veriyor. Hakemin verdiği penaltı kararı var. Değil. Bunu söyleyebilirim. Maçtan sonra televizyonda seyrettim, doğru değil. Haksız bir karar. Zamanında bizden alınmış bazı şeyler var. Yasin Öztekin'in pozisyonu ise yüzde 50-50. Bir açıdan el görünüyor, bir açıdan el değil."