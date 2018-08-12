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Tugay Kerimoğlu'ndan Emre Belözoğlu açıklaması

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu, Beın Sports'ta yaptığı açıklamada Medipol Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu'nu değerlendirdi.

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Galatasaray ve Türk Milli Takımı'nın efsanelerinden Tugay Kerimoğlu, Beın Sports'ta yaptığı açıklamada Medipol Başakşehir'in 37 yaşındaki tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu hakkında övgü dolu sözler sarf etti. 
 
Tugay, Emre kalitesindeki futbolcuların futbol kariyerlerinin ne kadar gidebiliyorsa gitmesi gerektiğini savunarak, "Emre ile alakalı her zaman şunu savundum, camialarla sıkıntı yaşayabilirsiniz ama Emre kalitesindeki futbolcular, ne kadar gidebiliyorsa gitsin derim. Çünkü göz zevkimize hitap eden futbolcu, saha içerisindeki vücut dili, oyunu yönlendirmesi, oyundan zevk alması... Çok fazla bu karakterde oyuncu kalmadı artık." dedi. 
 
Dünya futbolunda artık Emre gibi oyuncuların olmadığını dile getiren Tugay Kerimoğlu, tecrübeli futbolcunun ilerleyen yaşına rağmen hala özverili oynadığından söz ederek, "Bu tarz oyuncu karakteri yok. Özverili. 37 yaşında, bu yaşta hala bu özveriyi gösteriyorsa, örnek alınacak bir karakterdir Emre Belözoğlu." ifadelerini kullandı. (Sporx)

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