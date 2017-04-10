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Trabzonspor Tunay Torun'u renklerine bağlamak üzere

Kasımpaşa'nın tecrübeli kanat oyuncusu Tunay Torun, Trabzonspor ile anlaşmak üzere.

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GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Yönetimin Kasımpaşa ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusu Tunay'ın sezon sonunda alınması için yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydedildiği belirtildi. Kasımpaşa formasıyla bu sezon 25 maçta 1891 dakika sahada kalan 26 yaşındaki Tunay, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Bordo mavili yönetimin Tunay’ın yanı sıra kendini kanıtlamış bir yıldız oyuncuyu da kadroya katmayı planladığı ifade edildi.

ONUR’A PARA CEZASI GÜNDEMDE

Trabzonspor’un Beşiktaş’a 4-3 mağlup olduğu maçın ardından hakemle yaşadığı tartışmada sarı kart gördüğü için 4’ncü sarı kartına ulaşarak cezalı duruma düşen Onur’a kulüpten de ceza yaptırımı uygulanacağı öğrenildi. Onur’a gereksiz kart görmesi nedeniyle para cezası verilmesinin gündemde olduğu kaydedildi.

İZİN UZATILDI

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında oynanan Beşiktaş maçının ardından 2 günlük izine çıkan Trabzonspor’da izin süresi uzatıldı. İlk etapta Salı günü Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlamayı planlayan bordo mavililer, değişen program sonrasında çarşamba günü saat 19.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

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