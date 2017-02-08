Sakaryaspor'dan Tuncay Şanlı'ya büyük oyun!

Sezon başında takıma iyi yatırımlar yapan ve 3.Lig’e göre güçlü bir kadro kuran Sakaryaspor Murat Hacıoğlu, Erçağ Evirgen ve Ferhat Yazgan gibi tecrübeli oyuncuları almış, fakat futbol camiasından beklenen ilgiyi görmemişti. Yoluna Cem Cambaz ile başlayan ‘Tatangalar’ 8 haftada 14 puan toplayan 40 yaşındaki çalıştırıcının görevine bir anda son verirken, yeşil siyahlı yönetim Ekim 2016’da son aylarda milli takımda Fatih Terim’le beraber yer alan ve teknik direktörlük hayatına yeni bir başlangıç yapmak isteyen eski ünlü futbolcu Tuncay Şanlı ile el sıkışmıştı.

TUNCAY ŞANLI'NIN İSMİNİ KULLANDILAR!

Tuncay Şanlı’nın Sakaryaspor ile anlaşmaya varması Türkiye’de bir hayli ses getirmiş, 3.Lig ekibinin maçları canlı olarak verilmeye başlanmıştı. Genç teknik adamla imzaların atıldığı gün spor basını bu anlaşmaya bir hayli önem verirken, törene Sakaryaspor Başkanı İsmail Gürses, Erenler Belediye Başkanı Cahit Öztürk, SESOP Başkanı Hasan Alişan ve hatta Sakarya Meyveciler/Sebzeciler Başkanı Muzaffer Kabacan bile katılmıştı.Tuncay Şanlı’nın ismiyle kendi isimlerini de ön plana çıkarmayı başaran Sakaryaspor Kulübü camiası beklenen reaksiyonu alırken, dün 35 yaşındaki çiçeği burnunda teknik adamın işine son verilmesi bir anda futbol kamuoyunu şaşırttı. Tuncay Şanlı’yı gönderir göndermez takıma Osman Özdemir’i getiren başkan İsmail Gürses Play – Off potasında olan takımını üst sıralara taşımak isterken, 13 haftada 22 puan toplayan Tuncay Şanlı’nın gönderilmesine kimse anlam veremedi.

TUNCAY ŞANLI BOMBALADI

Bugün sosyal medya hesabından Sakaryaspor yöneticilerine göndermede bulunan Tuncay Şanlı doğduğu ve büyüdüğü şehrin takımına uzun vadede geldiğini açıklarken, genç çalıştırıcı “Kişiler ve koltuk sevdası geçicidir... gerçek, akılda kalan ve kalıcı olan Sakaryaspor'dur” ifadelerini kullanmaktan kaçınmadı.

Levent GÜLTEKİN / StarSpor