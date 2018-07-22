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Tunus'ta Galatasaray maçına büyük ilgi

Hazırlık maçında Galatasaray'ı konuk edecek olan Tunus ekibi Club Africain'da maçın heyecanı yaşanıyor.

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galatasaray, 28 Temmuz tarihinde Tunus'a gidip Club Africain takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ı konuk edecek olan Club Africain'da büyük bir heyecan yaşanırken maç için 40 bin biletin satıldığı açıklandı.

Sarı kırmızılı ekip, Club Africain takımından önce Sakaryaspor ile hazırlık maçı yapacak. Galatasaray, 1 Ağustos'ta ise Yunanistan'da AEK ile karşılaşacak.

(Sporx)

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