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Türk derbisini kazanan Vakıfbank

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 mağlup etti.

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Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D grubu 2. maçında Vakıfbank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.

Karşılaşma öncesi CEV'in tayin ettiği hakemler Polonyalı Pawel Burkiewiez ile Estonyalı Toomas Murulo, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'a gelemeyince, maçı Türk hakemler Onur Hoşnut ile Nurper Özbar yönetti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Onur Hoşnut (Türkiye), Nurper Özbar (Türkiye) 

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Thaisa, Boskovic, Kosheleva, Adams, (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Aköz, Hande Baladin, Neslihan Güler, Nilay Özdemir) 

Vakıfbank: Gözde Kırdar, Kübra Akman, Naz Akyol, Zhu Ting, Rasic, Lonneke, (Gizem Örge, Kimberly, Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Melis Gürkaynak) 

Setler: 21-25, 21-25, 25-21, 25-20, 10-15 

Süre: 137 dakika (34, 27, 31, 27, 18)

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