Türkiye - Almanya: 7-0

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası, İstanbul'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Milli Takımı'nın yer aldığı şampiyona, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Açılış seremonisine, EAFF Başkanı Mateusz Widlak, EAFF Genel Sekreteri Simon Baker, Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ün yanı sıra Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) üyesi milli paralimpik okçu Gizem Girişmen de katıldı.

Şampiyonada yer alan ülkelerin milli takımları ile müsabakaları yönetecek hakem heyeti, geçit töreninin ardından sahada yerlerini aldı.

Milli takım galibiyetle başladı

Polonya'da 2015'te Avrupa Kupası adıyla düzenlenen organizasyonu finalde ev sahibi ekibi 2-1 mağlup ederek zirvede tamamlayan ve son şampiyon unvanıyla bu yılki turnuvada yer alan Türkiye, açılış maçında karşılaştığı Almanya'yı 7-0 yendi.

Müsabaka yirmi beşer dakikalık iki devre üzerinden oynanırken Ampute Milli Takımı, Rahmi Özcan, Fatih Şentürk, Serkan Dereli, Barış Telli (3) ve Kemal Güleş'in golleriyle müsabakayı rahat bir şekilde kazandı.

A Grubu'nda yer alan milliler, şampiyonadaki ikinci maçını 4 Ekim Çarşamba günü Gürcistan'la oynayacak.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, İstanbul Vali Yardımcısı Osman Günaydın ve Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Mehmek Kulaksızoğlu da karşılaşmanın bir bölümünü takip etti.

12 takım mücadele ediyor

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda 12 takım 3 grupta mücadele ediyor.

Turnuvada A Grubu'nda Türkiye, İspanya, Almanya, Gürcistan, B Grubu'nda Polonya, İtalya, Fransa, Belçika ve C Grubu'nda ise Rusya, İngiltere, İrlanda ve Yunanistan bulunuyor.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi iki üçüncü ekip de üst tura yükselecek ve çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.

Organizasyonda yarından itibaren grup maçlarının programı şöyle:

Yarın:

11.00 İspanya-Gürcistan

12.30 Polonya-Fransa

14.00 İtalya-Belçika

15.30 İngiltere-Yunanistan

17.00 Rusya-İrlanda

4 Ekim Çarşamba:

10.30 İspanya-Almanya

12.00 Rusya-Yunanistan

13.30 İtalya-Fransa

15.00 Polonya-Belçika

16.30 İngiltere-İrlanda

18.00 Türkiye-Gürcistan

5 Ekim Perşembe:

10.30 Fransa-Belçika

12.00 İrlanda-Yunanistan

13.30 Almanya-Gürcistan

15.00 Polonya-İtalya

16.30 Rusya-İngiltere

18.00 Türkiye-İspanya