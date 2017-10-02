Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Türkiye - Almanya: 7-0

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası, İstanbul'da başladı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören de Türkiye'nin Almanya'yı 7-0 yendiği maçı takip etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası, İstanbul'da başladı.
 
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Milli Takımı'nın yer aldığı şampiyona, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.
 
Açılış seremonisine, EAFF Başkanı Mateusz Widlak, EAFF Genel Sekreteri Simon Baker, Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ün yanı sıra Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) üyesi milli paralimpik okçu Gizem Girişmen de katıldı.
 
Şampiyonada yer alan ülkelerin milli takımları ile müsabakaları yönetecek hakem heyeti, geçit töreninin ardından sahada yerlerini aldı.
 
Milli takım galibiyetle başladı
 
Polonya'da 2015'te Avrupa Kupası adıyla düzenlenen organizasyonu finalde ev sahibi ekibi 2-1 mağlup ederek zirvede tamamlayan ve son şampiyon unvanıyla bu yılki turnuvada yer alan Türkiye, açılış maçında karşılaştığı Almanya'yı 7-0 yendi.
 
Müsabaka yirmi beşer dakikalık iki devre üzerinden oynanırken Ampute Milli Takımı, Rahmi Özcan, Fatih Şentürk, Serkan Dereli, Barış Telli (3) ve Kemal Güleş'in golleriyle müsabakayı rahat bir şekilde kazandı.
 
A Grubu'nda yer alan milliler, şampiyonadaki ikinci maçını 4 Ekim Çarşamba günü Gürcistan'la oynayacak.
 
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, İstanbul Vali Yardımcısı Osman Günaydın ve Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Mehmek Kulaksızoğlu da karşılaşmanın bir bölümünü takip etti.
 
 
 
12 takım mücadele ediyor
 
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda 12 takım 3 grupta mücadele ediyor.
 
Turnuvada A Grubu'nda Türkiye, İspanya, Almanya, Gürcistan, B Grubu'nda Polonya, İtalya, Fransa, Belçika ve C Grubu'nda ise Rusya, İngiltere, İrlanda ve Yunanistan bulunuyor.
 
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi iki üçüncü ekip de üst tura yükselecek ve çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.
 
Organizasyonda yarından itibaren grup maçlarının programı şöyle:
 
Yarın:
11.00 İspanya-Gürcistan
12.30 Polonya-Fransa
14.00 İtalya-Belçika
15.30 İngiltere-Yunanistan
17.00 Rusya-İrlanda
 
4 Ekim Çarşamba:
10.30 İspanya-Almanya
12.00 Rusya-Yunanistan
13.30 İtalya-Fransa
15.00 Polonya-Belçika
16.30 İngiltere-İrlanda
18.00 Türkiye-Gürcistan
 
5 Ekim Perşembe:
10.30 Fransa-Belçika
12.00 İrlanda-Yunanistan
13.30 Almanya-Gürcistan
15.00 Polonya-İtalya
16.30 Rusya-İngiltere
18.00 Türkiye-İspanya

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Zombiye dönüştüler! Kullandıkları madde şoke etti

Zombiye dönüştüler! Kullandıkları madde şoke etti

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA