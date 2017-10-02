Türkiye - Almanya: 7-0
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası, İstanbul'da başladı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören de Türkiye'nin Almanya'yı 7-0 yendiği maçı takip etti.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası, İstanbul'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Milli Takımı'nın yer aldığı şampiyona, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.
Açılış seremonisine, EAFF Başkanı Mateusz Widlak, EAFF Genel Sekreteri Simon Baker, Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ün yanı sıra Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) üyesi milli paralimpik okçu Gizem Girişmen de katıldı.
Şampiyonada yer alan ülkelerin milli takımları ile müsabakaları yönetecek hakem heyeti, geçit töreninin ardından sahada yerlerini aldı.
Milli takım galibiyetle başladı
Polonya'da 2015'te Avrupa Kupası adıyla düzenlenen organizasyonu finalde ev sahibi ekibi 2-1 mağlup ederek zirvede tamamlayan ve son şampiyon unvanıyla bu yılki turnuvada yer alan Türkiye, açılış maçında karşılaştığı Almanya'yı 7-0 yendi.
Müsabaka yirmi beşer dakikalık iki devre üzerinden oynanırken Ampute Milli Takımı, Rahmi Özcan, Fatih Şentürk, Serkan Dereli, Barış Telli (3) ve Kemal Güleş'in golleriyle müsabakayı rahat bir şekilde kazandı.
A Grubu'nda yer alan milliler, şampiyonadaki ikinci maçını 4 Ekim Çarşamba günü Gürcistan'la oynayacak.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, İstanbul Vali Yardımcısı Osman Günaydın ve Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Mehmek Kulaksızoğlu da karşılaşmanın bir bölümünü takip etti.
12 takım mücadele ediyor
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda 12 takım 3 grupta mücadele ediyor.
Turnuvada A Grubu'nda Türkiye, İspanya, Almanya, Gürcistan, B Grubu'nda Polonya, İtalya, Fransa, Belçika ve C Grubu'nda ise Rusya, İngiltere, İrlanda ve Yunanistan bulunuyor.
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi iki üçüncü ekip de üst tura yükselecek ve çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.
Organizasyonda yarından itibaren grup maçlarının programı şöyle:
Yarın:
11.00 İspanya-Gürcistan
12.30 Polonya-Fransa
14.00 İtalya-Belçika
15.30 İngiltere-Yunanistan
17.00 Rusya-İrlanda
4 Ekim Çarşamba:
10.30 İspanya-Almanya
12.00 Rusya-Yunanistan
13.30 İtalya-Fransa
15.00 Polonya-Belçika
16.30 İngiltere-İrlanda
18.00 Türkiye-Gürcistan
5 Ekim Perşembe:
10.30 Fransa-Belçika
12.00 İrlanda-Yunanistan
13.30 Almanya-Gürcistan
15.00 Polonya-İtalya
16.30 Rusya-İngiltere
18.00 Türkiye-İspanya
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